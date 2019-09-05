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"Сколько плодиться будешь": у Седоковой нашли беременност

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистку "ВИА Гры" обвинили в безнравстенности

Анна Седокова записала новое видео и разместила его в соцсети. Под роликом певица сделала неожиданное заявление, что возбудило ее подписчиков. 

"На часах 00:22, и я в джинсах упала на кровать, счастливая и уставшая. Кажется, я скоро опять стану мамой",

– сообщила звезда. После чего, объяснив, что в ее "жизни сейчас прекрасный период появления новых песен, и это процесс по удовольствию, вероятно, сравним с зачатием этого самого ребенка", открыла детали.

Мнения интернет-пользователей разошлись. Одни даже не обратили внимания на то, что она имела в виду.

"Ты снова беременная?.. куда? Для чего рожать детей, у которых в дальнейшем нет отца?", "Сколько ты плодиться будешь, а потом по миру разбрасывать... Кукушка", "Рожает, и мужья обеспечивают. Чем больше заниматься, ужас, где нравы, люди".

– обрушились такие на певицу с резкими упреками. 

Кто-то еще и поучил ее правильной речи: "Говори нормально, не мурлыкай, взрослая уже тетка".

Фанаты остались довольны. Они заявили, что с нетерпением будут ждать выхода песни, которую записывала Анна, хвалили любимицу и ее творчество: "Ты неземная", "Самая-самая клевая, красивая и позитивная", "Бесподобна", "Ваши песни как антидепрессант, лечат, когда тяжело и больно на душе. Да и вообще, они крутые", "Твоя музыка спасает всегда".

Бывшая вокалистка группы "ВИА Гра" часто делится новостями из своей творческой и личной жизни. У знаменитой исполнительницы две дочери и сын. На днях звезда возмущалась из-за того, что с ее малышом грубо обращались в клинике. Ранее она доказала, что любит бывать со своими детьми, променяв работу на отдых с ними.

Фоторепортаж
Анна Седокова родила с мужем
Полина ДОРОЖКИНА
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