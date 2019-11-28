Девушка похвасталась натуральным бюстом

Анна Седокова порадовала своих многочисленных подписчиков пикантным фото. На снимке загорелая артистка позирует в топе с глубоким декольте. На виду оказалась пышная грудь экс-солистки группы "ВИА Гра".

Внешность сексуальной певицы всегда была предметом обсуждений. Пользователи обвиняли знаменитость в пластике и критиковали за лишний вес. Пышный бюст достался Седокой от природы – считают пластические хирурги сайта "300 экспертов". Своими аппетитными формами артистка, похоже, довольна. В одном из видео она сказала, что "принимает себя такой, какая она есть".

Сейчас же пользователи обсуждают личную жизнь Анны Седоковой. После нескольких разводов артистка обрела свое счастье с баскетболистом Янисом Тимма. Отношения певицы и спортсмена начались еще тогда, когда он официально был женат.

Как пишет "Вокруг ТВ", несколько дней семейное положение любовника Седоковой изменилось – он оформил развод со своей супругой, которая родила ему ребенка.

Ранее звезда "Папиных дочек" выложила сексуальное фото без лифчика.