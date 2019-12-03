Звезда "Дома-2" разделась в парке

Алена Водонаева поделилась с поклонниками результатами своей сексуальной фотосессии. На пикантных снимках телезвезда позирует в белом лифчике и коротких шортах. Кроме стройных ног знаменитость засветила свой немаленький бюст, который выпадает из белья.

К своим формам Водонаева относится очень трепетно. От природы девушка обладала настолько пышными формами, что они мешали ей жить. Бывшая участница "Дома-2" не могла ходить без белья и заниматься спортом, поэтому решилась на операцию по уменьшению бюста.

Однако менее сексуальной операция Водонаеву не сделала – девушка остается одной из самых запоминающихся звезд телестройки, а в комментариях в Инстаграм получает сотни восторженных сообщений.

"Начинай сниматься в хороших фильмах и сериалах, такая красота пропадает", "Шикарно выглядите, Алена", "Алена такая красивая! Пример для меня и думаю для многих девушек!", "Алена!! Фото – потрясающие", "Сексуальная нимфа", "Больше груди", – написали в комментариях поклонники красотки.

Ранее Алена Рапунцель выставила напоказ свою переделанную грудь.