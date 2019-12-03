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Ксения Бородина раскрыла свой большой секрет: оказывается, ведущая шоу "Перезагрузка" до сих пор близко к сердцу принимает истории героинь телепередачи. Звезде даже пришлось обратиться к психологу, чтобы восстановить душевное равновесие.
"Иногда такое... слышишь, что волосы на голове шевелятся, и ты понимаешь, что твои проблемы – просто цветочки", -
рассказала Ксения в интервью изданию "7 Дней".
Она добавила, что порой приходится сталкиваться с такими историями, на основании которых даже американцы не стали бы снимать фильмы ужасов.
"Мама связала двух девочек веревкой, положила на рельсы и ждала, когда поедет поезд. Слава богу, какой-то охранник успел подбежать, развязать веревку и спасти девочек", -
поделилась одним из леденящих кровь сюжетов Бородина.
По словам Ксении, всю чужую боль она пропускает через себя – именно из-за этого она и стала ходить к специалистам.
"Нельзя после таких встреч просто встать, отряхнуться и сказать: "Так, следующий!" Понимаете?" -
подчеркнула Бородина.
Впрочем, телеведущая считает, что и сама уже может работать психологом: слишком много житейских проблем ей пришлось решить в течение жизни.
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