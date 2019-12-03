Телеведущая пропустила через себя судьбы своих героинь

Ксения Бородина раскрыла свой большой секрет: оказывается, ведущая шоу "Перезагрузка" до сих пор близко к сердцу принимает истории героинь телепередачи. Звезде даже пришлось обратиться к психологу, чтобы восстановить душевное равновесие.

"Иногда такое... слышишь, что волосы на голове шевелятся, и ты понимаешь, что твои проблемы – просто цветочки", -

рассказала Ксения в интервью изданию "7 Дней".

Она добавила, что порой приходится сталкиваться с такими историями, на основании которых даже американцы не стали бы снимать фильмы ужасов.

"Мама связала двух девочек веревкой, положила на рельсы и ждала, когда поедет поезд. Слава богу, какой-то охранник успел подбежать, развязать веревку и спасти девочек", -

поделилась одним из леденящих кровь сюжетов Бородина.

По словам Ксении, всю чужую боль она пропускает через себя – именно из-за этого она и стала ходить к специалистам.

"Нельзя после таких встреч просто встать, отряхнуться и сказать: "Так, следующий!" Понимаете?" -

подчеркнула Бородина.

Впрочем, телеведущая считает, что и сама уже может работать психологом: слишком много житейских проблем ей пришлось решить в течение жизни.