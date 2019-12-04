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"Валите уже": ноющую Рапунцель выселяют из "Дома-2"

"Валите уже": ноющую Рапунцель выселяют из "Дома-2"
Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Участницу телешоу подозревают в обмане и гонят прочь

Ольгу Рапунцель, которая готовится во второй раз стать мамой, буквально выставляют за дверь поклонники телестройки, которые заподозрили девушку в очередном обмане в беременностью. На странице "Дома-2" в Инстаграм опубликовано видео, на котором звезда эмоционально отвечает на все обвинения.

"Я уже сколько лет буду оправдываться?.. То у нее квадратный, то круглый... У меня вот свой живой, натуральный животик, не накладной, у меня там малыш под сердцем", – возмутилась молодая мама. 

Многие подписчики в ответ разразились негодованием:

"Так живот всегда разного размера! И на шестом месяце выглядит! Тем более – с первой беременностью тебя поймали с накладным животом! Что сейчас ноешь?!", "Если не для хайпа,  пусть идут за периметр и воспитывают там своих детей!", " Эта беременная достала своим пузом и своим счастьем добрую половину россиян", "Гнать... домой", "Валите уже с проекта".

Фанаты защищали участницу проекта. "Нормальный у нее живот... она не ноет, она уже устала от всяких постов и сплетен", "Уроды, отстаньте от Ольги!" – обратились они к недовольным. Однако те не успокоились и продолжали требовать, чтобы девушка ушла из шоу.

Ранее мужу Ольги Рапунцель принесли носки и ботинки, саму ее высмеяли за якобы большой живот и чересчур пышные ягодицы, а она оголилась после первый родов.

Полина ДОРОЖКИНА

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