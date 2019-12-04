Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Звезда "Дома-2" станцевала эротический танец на пляже

"Глаз не оторвать!": звезда "Дома-2" покрутилась в микротрусах на пляже
Марго Овсянникова. Фото: instagram.com/mmmargaaret
Златокудрая экс-участница телестройки продолжает радовать пикантными роликами

Маргарита Овсянникова поделилась со своими поклонниками новыми фото и видео, сделанными на тропическом острове Бали. Звезда "Дома-2" примерила несколько купальников, станцевала и спросила в соцсети, какой ей идет больше.

"Маргоша ты супер красотка,а фигурка у тебя обалденная", "Маргоша фигура просто бомба! Тебе все купальники к лицу... ты... восхитительна глаз не оторвать!", "Боже мой какая ты красивая и сексуальная Марго", - 

написали восторженные поклонники на страничке Овсянниковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Надо сказать, комплименты были абсолютно заслуженными: бывшая участница телестройки находится в прекрасной форме. Пышная грудь, тонкая талия, стройные ноги и плоский живот – вот главные козыри Марго. Ранее Овсянникова уже показывала знойные танцы на тропическом пляже.

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Вашингтон похвастался победами над "Северным потоком - 2"

Американцы не оставили надежд на полную заморозку проекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей