Златокудрая экс-участница телестройки продолжает радовать пикантными роликами

Маргарита Овсянникова поделилась со своими поклонниками новыми фото и видео, сделанными на тропическом острове Бали. Звезда "Дома-2" примерила несколько купальников, станцевала и спросила в соцсети, какой ей идет больше.

"Маргоша ты супер красотка,а фигурка у тебя обалденная", "Маргоша фигура просто бомба! Тебе все купальники к лицу... ты... восхитительна глаз не оторвать!", "Боже мой какая ты красивая и сексуальная Марго", -

написали восторженные поклонники на страничке Овсянниковой в Instagram (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Надо сказать, комплименты были абсолютно заслуженными: бывшая участница телестройки находится в прекрасной форме. Пышная грудь, тонкая талия, стройные ноги и плоский живот – вот главные козыри Марго. Ранее Овсянникова уже показывала знойные танцы на тропическом пляже.