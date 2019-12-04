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Телезвезда обматерила нуждающихся и многодетных

Телезвезда обматерила нуждающихся и многодетных
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14/
Экс-участница "Дома-2" не собирается заниматься благотворительностью

Виктория Романец поделилась своими заботами с поклонниками. Оказывается, звезда "Дома-2" часто получает просьбы о помощи: Вике пишут многодетные, нуждающиеся, люди, которые не могут заплатить за квартиру. Однако помогать им Романец не собирается.

"Люди, а не *** (одурели) ли вы??? Я что мать Тереза???? Или у меня нет семьи? родных? Которым я могу эти деньги перечислить ??или мне бабки не куда деть??? Але гараж", - 

написала Виктория в сторис на своей страничке в Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Обычно бывшая участница телестройки выкладывает в соцсети фото, в самом выгодном свете выставляющие ее эффектную внешность. Звезда гордится красивой фигурой и много времени проводит в спортзале.

Валентина МАЙОРОВА

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