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Виктория Романец не перестает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями и видеороликами. Звезда не без причин гордится своей стройной фигурой и активно демонстрирует ее с разных ракурсов.
В публикации в Instagram Виктория разместила пикантный видоролик, в котором покружила голым задом перед зеркалом, едва прикрыв грудь.
Поклонники Романец пришли в восторг от спортивных достижений своего кумира.
"Супер красотка", "Чудесная фигура", "Да огонь", "Вика, помню тебя , на проекте когда ты была в пышных формах, сейчас конечно ты просто конфетка!!! Такую фигурку сделала"
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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