Горячая брюнетка покрутила задом перед зеркалом

Виктория Романец не перестает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями и видеороликами. Звезда не без причин гордится своей стройной фигурой и активно демонстрирует ее с разных ракурсов.

В публикации в Instagram Виктория разместила пикантный видоролик, в котором покружила голым задом перед зеркалом, едва прикрыв грудь.

Поклонники Романец пришли в восторг от спортивных достижений своего кумира.

"Супер красотка", "Чудесная фигура", "Да огонь", "Вика, помню тебя , на проекте когда ты была в пышных формах, сейчас конечно ты просто конфетка!!! Такую фигурку сделала"