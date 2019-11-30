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"Чудесная фигура": звезда "Дома-2" показала свое упругое тело

"Чудесная фигура": звезда "Дома-2" показала свое упругое тело
Виктория Романец. Фото: instagram.com/_viktoriya_14
Горячая брюнетка покрутила задом перед зеркалом

Виктория Романец не перестает радовать своих подписчиков откровенными фотографиями и видеороликами. Звезда не без причин гордится своей стройной фигурой и активно демонстрирует ее с разных ракурсов. 

В публикации в Instagram Виктория разместила пикантный видоролик, в котором покружила голым задом перед зеркалом, едва прикрыв грудь. 

Поклонники Романец пришли в восторг от спортивных достижений своего кумира. 

"Супер красотка", "Чудесная фигура", "Да огонь", "Вика, помню тебя , на проекте когда ты была в пышных формах, сейчас конечно ты просто конфетка!!!  Такую фигурку сделала"

Сергей САЗОНОВ

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