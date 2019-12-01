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Бузова разделась после концерта

Бузова разделась после концерта
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Звезда "Дома-2" прикрыла прелести ромашками

Ольга Бузова выступила в Туле. После концерта певица так растрогалась от поддержки и любви своих фанатов, что не могла не поблагодарить поклонников, но сделала это необычно. Звезда опубликовала в Инстаграме кадр, на котором прикрыла грудь букетом цветов.

"Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная, и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля",

подписала снимок Бузова, снявшаяся топлес. Есть ли какая-то одежда на знаменитости, не понятно.

Подписчики пришли в полный восторг от чувственного фото артистки.

"Пусичка очень красивая", "Голая?", "Очень красивая!!! Ты супер", "Оля ты шикарна", "Богиня", "Просто принцесса", "Бесподобна", – прокомментировали кадр интернет-пользователи.

Ранее Бузова обнажила бюст в боди и похвасталась фигурой в мини-платье. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Тупая дура. И на концерты её такие же тупые ходят. Она на них деньги делает, а они слюни пускают...Дебилы...
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