Нибиру
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Ольга Бузова выступила в Туле. После концерта певица так растрогалась от поддержки и любви своих фанатов, что не могла не поблагодарить поклонников, но сделала это необычно. Звезда опубликовала в Инстаграме кадр, на котором прикрыла грудь букетом цветов.
"Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная, и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля",
– подписала снимок Бузова, снявшаяся топлес. Есть ли какая-то одежда на знаменитости, не понятно.
Подписчики пришли в полный восторг от чувственного фото артистки.
"Пусичка очень красивая", "Голая?", "Очень красивая!!! Ты супер", "Оля ты шикарна", "Богиня", "Просто принцесса", "Бесподобна", – прокомментировали кадр интернет-пользователи.
Ранее Бузова обнажила бюст в боди и похвасталась фигурой в мини-платье.
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