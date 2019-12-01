Звезда "Дома-2" прикрыла прелести ромашками

Ольга Бузова выступила в Туле. После концерта певица так растрогалась от поддержки и любви своих фанатов, что не могла не поблагодарить поклонников, но сделала это необычно. Звезда опубликовала в Инстаграме кадр, на котором прикрыла грудь букетом цветов.

"Тула – любовь. Наша любовь с вами постоянная, и взаимная. Спасибо за невероятную поддержку. Ваша Оля",

– подписала снимок Бузова, снявшаяся топлес. Есть ли какая-то одежда на знаменитости, не понятно.

Подписчики пришли в полный восторг от чувственного фото артистки.

"Пусичка очень красивая", "Голая?", "Очень красивая!!! Ты супер", "Оля ты шикарна", "Богиня", "Просто принцесса", "Бесподобна", – прокомментировали кадр интернет-пользователи.

Ранее Бузова обнажила бюст в боди и похвасталась фигурой в мини-платье.