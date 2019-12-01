Экс-участница телестройки отекла после операции

Катя Колисниченко, летом впервые ставшая мамой, решилась на сразу две операции – липосакцию и липофиллинг ягодиц. Результатами бывшая участника "Дома-2" похвасталась спустя двое суток.

"Мое новое тело. Лицо такое отекшее, так как спать можно только на животе, лицом вниз, в подушку", - призналась девушка, опубликовав фото в Инстаграме. В кадре Колисниченко позирует в специальной утягивающей одежде – открыта лишь пышная грудь. Подписчики Кати разделились во мнении.

Поклонники восхищались смелостью девушки, желали ей скорейшего выздоровления и отмечали, что она и так красивая. Некоторые пользователи Сети раскритиковали звезду "Дома-2" за то, что в столь молодом возрасте она ложится под нож хирурга.

"Вот это смело, скорейшего выздоровления!", "Прям Ким Кардашьян", "Ради чего это все?", "Героическая женщина!", "Жесть какая", "Катя, какая ты храбрая, что решилась на такое.", "Такая хорошенькая", "Вот сестра своих родила и сама себя приводила в форму, а тут", "Плохо, что самой не получилось прийти в форму", "Жрать всю беременность и потом кромсать себя", – прокомментировали снимок подписчики.

В инстаграм-историях Колисниченко подробно рассказала, что вся отекла и ей нельзя сидеть.