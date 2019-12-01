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"Жесть какая": звезда "Дома-2" показала тело после липосакции

"Жесть какая": звезда "Дома-2" показала тело после липосакции
Катя Колисниченко. Фото: www.instagram.com/kolisnichenko_official/
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Экс-участница телестройки отекла после операции

Катя Колисниченко, летом впервые ставшая мамой, решилась на сразу две операции – липосакцию и липофиллинг ягодиц. Результатами бывшая участника "Дома-2" похвасталась спустя двое суток.

"Мое новое тело. Лицо такое отекшее, так как спать можно только на животе, лицом вниз, в подушку", - призналась девушка, опубликовав фото в Инстаграме. В кадре Колисниченко позирует в специальной утягивающей одежде – открыта лишь пышная грудь. Подписчики Кати разделились во мнении.

Поклонники восхищались смелостью девушки, желали ей скорейшего выздоровления и отмечали, что она и так красивая. Некоторые пользователи Сети раскритиковали звезду "Дома-2" за то, что в столь молодом возрасте она ложится под нож хирурга.

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Публикация от • КАТЯ КОЛИСНИЧЕНКО • (@kolisnichenko_official)

"Вот это смело, скорейшего выздоровления!", "Прям Ким Кардашьян", "Ради чего это все?", "Героическая женщина!", "Жесть какая", "Катя, какая ты храбрая, что решилась на такое.", "Такая хорошенькая", "Вот сестра своих родила и сама себя приводила в форму, а тут", "Плохо, что самой не получилось прийти в форму", "Жрать всю беременность и потом кромсать себя", – прокомментировали снимок подписчики.

В инстаграм-историях Колисниченко подробно рассказала, что вся отекла и ей нельзя сидеть. 

Полина ИВАНОВА

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