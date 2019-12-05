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"Это судороги": Бузову обругали за танцы в чулках

"Это судороги": Бузову обругали за танцы в чулках
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ведущую шоу "Дом-2" обвинили в пошлости

Ольге Бузовой в очередной раз досталось от зрителей. На этот раз они начали смеяться над танцами артистки – в гримерке звезда показала свой новый номер, в котором она трясет руками, скачет на месте, а после начинает вертеть тазом. Движения Бузовой подписчики не оценили и жестко прошлись по артистке.

Досталось Бузовой и за новый наряд. Звезда танцевала в переливающемся обтягивающем боди и чулках. Костюм ведущей "Дома-2" назвали пошлыми и посоветовали Ольге не выходить на сцену в трусах.

"Безумная", "Ну и одеяние", "Опять юбку забыла", "Что на ногах?! Как у лошади", "Это ужас, кто эти танцы придумывает", "Это не танец, это судороги", "Как у бревна движуха", "Сплошная пошлость", "Танцующая доска", "Умоляю, перестаньте выходить на сцену в трусах", "Тупой танец", – прокомментировали в Инстаграм Бузовой.

Новый образ и танец для артистки придумал из-за выхода ее песни "Не виновата", которая понравилась не всем. Пока завистники критикуют новое творчество Бузовой, поклонники называют ее лучшей певицей.

Ранее Ольга Бузова похвасталась фигурой в обтягивающем мини.

Дарья ПЕТРОВА

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