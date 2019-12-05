Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Ольге Бузовой в очередной раз досталось от зрителей. На этот раз они начали смеяться над танцами артистки – в гримерке звезда показала свой новый номер, в котором она трясет руками, скачет на месте, а после начинает вертеть тазом. Движения Бузовой подписчики не оценили и жестко прошлись по артистке.
Досталось Бузовой и за новый наряд. Звезда танцевала в переливающемся обтягивающем боди и чулках. Костюм ведущей "Дома-2" назвали пошлыми и посоветовали Ольге не выходить на сцену в трусах.
"Безумная", "Ну и одеяние", "Опять юбку забыла", "Что на ногах?! Как у лошади", "Это ужас, кто эти танцы придумывает", "Это не танец, это судороги", "Как у бревна движуха", "Сплошная пошлость", "Танцующая доска", "Умоляю, перестаньте выходить на сцену в трусах", "Тупой танец", – прокомментировали в Инстаграм Бузовой.
Новый образ и танец для артистки придумал из-за выхода ее песни "Не виновата", которая понравилась не всем. Пока завистники критикуют новое творчество Бузовой, поклонники называют ее лучшей певицей.
Ранее Ольга Бузова похвасталась фигурой в обтягивающем мини.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть