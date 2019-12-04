Программу "Давай поженимся" планируют закрыть

Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина могут остаться без работы. По информации журналистов, сейчас знаменитостей отправили в отпуск, а с нового года передачу закроют окончательно. Одна из причин такого решения – низкие рейтинги шоу, заверил источник журналистов. Программу передвинули на дневное время, теперь смотрят ее гораздо меньше.

Получается, что совсем скоро любимица зрителей Лариса Гузеева остается без работы. Возможно, спасти ситуацию смогут новые выпуски "Давай поженимся" со звездами.

"Намекнули: больше "Давай поженимся" в эфире не будет из-за не слишком высоких рейтингов. Многие сотрудники уже начали искать новое место работы", – цитирует источник "Собеседник".

Коллега Гузеевой к информации о закрытие шоу серьезно не относится. Роза Сябитова уверена, что программа сможет оставаться на плаву из-за растущей популярности в Интернете и социальных сетях.

"Нам не объявили, что будет дальше. Для нас это вообще не новость: нас закрывают уже как минимум шесть лет. Закрывают, закрывают, но в конечном итоге не закрывают",

– поделилась Сябитова с журналистами.

Пока решается судьба "Давай поженимся", Лариса Гузеева решила заняться своей внешностью. Актриса отправилась в клинику, где она похудела и похорошела.