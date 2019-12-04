На лице у эпатажной знаменитости заметили фингалы

Анастасия Волочкова записала для подписчиков видео на диване. В Ролике балерина расслабляется, обняв игрушку. Все внимание комментаторов привлекла к себе внешность танцовщицы – в Интернете решили, что звезду побили, ведь на лице у нее большие пятна, похожие на фингалы.

Скорее всего, синяков на лице Волочковой нет, а странные пятна появились из-за макияжа. Пока комментаторы критиковали артистку за лицо, одежду и прическу, сама она говорила о зависти.

Балерина уверена, что злобные комментарии в ее Инстаграм оставляют те, кто завидуют ее насыщенной жизни. Волочкова не понимает, зачем люди, которые так ее ненавидят, заходят на ее страницу и комментируют фотографии.

Подписчики Волочковой на вопрос балерины ответили. Они написали, что смеются над танцовщицей и пытаются понять, так ли она ведет себя в жизни.

"Так и просидишь до старости с игрушкой", "У вас синяк на щеке?", Настя, вас кто-то побил?", "Почему румяна так неумело нанесены? Что за фингалы на щеках?", "Зачем такой румянец? Это страшно", "Фингалы на щеках", "Подписаны чисто зайти поржать над теткой 40-летней", "Не пойму, что у вас с лицом? Синяк на щеке?" – прокомментировали видео Волочковой.

Ранее Волочкову в трусах отправили в наркоклинику.