Танцовщица обратилась к родственнице после ссоры

Анастасия Волочкова выдала возраст своей матери. На странице в Инстаграм балерина поздравила Тамару Волочкову с 69-летием и поделилась несколькими совместными снимками. На одном их них мать знаменитости позирует в молодости. Поклонники уверены, что женщины очень похожи друг на друга.

Если Тамару Волочкову в комментариях хвалили и желали ей всего самого лучшего, то ее дочери опять досталось: критики посоветовали балерине поумнеть.

"Замечательно выглядит мама. Здоровья, счастья ей", "Настя, Вы копия мамочки!", "Как вы сильно похожи на маму!", "Маме здоровья и всех благ! А дочери ума побольше", "Настя брали бы пример с мамы", "Анастасия, вы с годами на маму становитесь похожи", – оценили фото в социальных сетях.

Отношения Анастасии Волочковой с мамой нельзя назвать простыми. Танцовщица не раз обвиняла мать в своих любовных неудачах. Балерина считает, что родственница причастна и к ее разводу с супругом.

Ранее Анастасия Волочкову обвинили в алкоголизме после видео в трусах и майке.