Танцовщица прикрыла грудь

Анастасия Волочкова начала готовиться к Новому году. В социальных сетях она показала, как собирает елку и уже похвасталась первым подарком – сразу двумя дорогими телефонами. В Интернете над видео с балериной в трусах и майке с тигриным рисунком только посмеялись – пользователи считают, что Волочковой пора ехать в наркологическую клинику.

Поводом для этого стало поведение Анастасии в ролике – подписчики уверены, что балерина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому говорит несвязно. В Интернете за Волочкову беспокоятся – предполагают, что она может упасть с лестницы и пострадать.

"Насте не на Мальдивы надо летать, а в наркоклинику. И быстрее", "Мадам, да вы неприлично пьяны", "Веселенькое видео", "Мне одной кажется, что она выпивши?", "Интересно она под этим делом с лестницы не падала?", "Анастасия пьяненькая", "Начала трезвая, закончила в дрова", "Несвязный бред", - написали комментаторы в Инстаграм Волочковой.

Некоторые пользователи предположили, что дорогие смартфоны балерине купил не любимый мужчина, как она утверждает, а она сама.

От подписчиков Анастасии Волочковой достается регулярно. То знаменитость упрекают за пятна на ноге и грязную голову, то критикуют за "пьяные танцы".