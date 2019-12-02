Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Волочкову в трусах и тигриной майке отправили в наркоклинику

Волочкову в трусах и тигриной майке отправили в наркоклинику
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщица прикрыла грудь

Анастасия Волочкова начала готовиться к Новому году. В социальных сетях она показала, как собирает елку и уже похвасталась первым подарком – сразу двумя дорогими телефонами. В Интернете над видео с балериной в трусах и майке с тигриным рисунком только посмеялись – пользователи считают, что Волочковой пора ехать в наркологическую клинику.

Поводом для этого стало поведение Анастасии в ролике – подписчики уверены, что балерина находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому говорит несвязно. В Интернете за Волочкову беспокоятся – предполагают, что она может упасть с лестницы и пострадать.

"Насте не на Мальдивы надо летать, а в наркоклинику. И быстрее", "Мадам, да вы неприлично пьяны", "Веселенькое видео", "Мне одной кажется, что она выпивши?", "Интересно она под этим делом с лестницы не падала?", "Анастасия пьяненькая", "Начала трезвая, закончила в дрова", "Несвязный бред", - написали комментаторы в Инстаграм Волочковой.

Некоторые пользователи предположили, что дорогие смартфоны балерине купил не любимый мужчина, как она утверждает, а она сама.

От подписчиков Анастасии Волочковой достается регулярно. То знаменитость упрекают за пятна на ноге и грязную голову, то критикуют за "пьяные танцы". 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

В Забайкалье перевернулся автобус: погибли дети. Главное о трагедии

Страшные подробности с места трагедии , где погибли два десятка человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей