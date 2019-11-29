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Любовница Виторгана взбесилась после его встречи с Собчак

Любовница Виторгана взбесилась после его встречи с Собчак
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса публично обратилась к возлюбленному после его фото с бывшей женой

Возлюбленная Виторгана эмоционально отреагировала на его фото в социальных сетях. Под снимком Нино Нинидзе написала, что режиссер давно уже бесит ее. Известно, что уже несколько дней девушка находится в другом городе, а в это время Максим Виторган встречался с Ксенией Собчак – возможно, именно это и вызвало такую бурную реакцию.

"Бесишь…причем сильно", – написала Нино Нинидзе в Инстаграм.

Повод для встречи у бывших супругов был веский – их сыну Платону исполнилось 3 года. На празднике появился также Эммануил Виторган с маленькой дочкой. Ради дня рождения ребенка Собчак и Виторган забыли прошлые обиды, вместе позировали для фото и даже поблагодарили друг друга за сына.

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Под новым снимком Виторгана пользователи написали, что бывшая супруга, наверно, "кусает локти" из-за того, что потеряла такого красавца. Комментаторы уверены, что Константин Богомолов сильно уступает во внешности Максиму Виторгану.

"Как можно было променять такого красавца на лохматого человека", "Какой мужчина! А Собчак уже локти поди кусает!", "Отлично выглядите", "Максим, вы супер", "Красавец", – оценили Виторгана в Инстаграм.

Ранее Нино Нинидзе снялась топлес на полу.

Дарья ПЕТРОВА

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