Бывших супругов объединило важное событие

Ксения Собчак и Максим Виторган оставили в прошлом обиды и вместе отпраздновали трехлетие сына. Об этом стало известно из соцсети, где дедушка именинника Эммануил Виторган поместил снимки. На одном фото сам артист сидит с внуком и старшей дочкой Этель, на другом – улыбающиеся родители виновника торжества.

"День рождения моего внука Платона!" – сообщил народный артист. И пожелал мальчику быть счастливым.

Поклонники Эммануила Виторгана, отмечает "Пятый канал", присоединились к поздравлениям: "С днем рождения!", "Платону здоровья и счастья", "Виторганчики! Вы все будто из сказки самой нежной и прекрасно волшебной!", "Очень красивые", "Замечательные Виторганы и Максим Ваш тоже.И ему счастья с прекрасной новой девушкой из прекрасной семьи. Прям пара на всем100%".

Ореагировали и знаменитости. "Какие красивые! Милота и нежность, с днем матери, любимые маленькие и большие Виторганчики!" – написала юмористка Елена Воробей.

Такое поведение Собчак и Виторгана показывает, что, похоже, страсти улеглись, совместный кадр – первый после скандального развода. Ксения вышла замуж, а Максим счастлив с новой возлюбленной. Теперь экс-супруги ради маленького Платона ведут себя спокойно и дипломатично.

Ранее телеведущую обвиняли в том, что она после второго замужества забыла о сыне. До этого бывшие супруги пришли с новыми избранниками на одно из светских мероприятий.