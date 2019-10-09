Телеведущую обвинили в том, что, став женой во второй раз, она забыла о наследнике от первого брака и совсем не занимается им, переложив все родительские обязанности на экс-супруга

Ходят слухи, будто Ксения Собчак, как только вышла замуж за Константина Богомолова, пропала из жизни единственного сына. Отец ее бывшего – Эммануил Виторган – не так давно заявил, что светская львица абсолютно не занимается малышком, его воспитание заботит только Максима – тот проводит с ребенком все свободное время. "Это заслуга Макса, что он таков, этот мальчишка сегодня. Это он все. Потому что Ксения очень занята... Он в этом смысле хорош, он и старших детей тоже воспитал замечательно", – сказал известный актер в программе "Ты не поверишь".

При этом в сторис телеведущей 8 октября опубликовано видео, на котором она с сыном. Платон ведет себя так, будто с ним не мама, а очередная няня. Он выпил сок из своего стакана и потянулся к ее. Потом, будто вспомнив что-то, предложил Ксениии поменяться – ей отдать пустой стакан, а наполненный взять себе, передает "Пятый канал".

Такая хитрость малыша рассмешила Ксению. "Честный обмен получается?" – спросила его Собчак и, поняв, что тому это по вкусу, отдала ему напиток. Малыш, готовый пойти на любые уловки для получения желаемого, остался доволен, отмечает "Вечерняя Москва". Он, похоже, рад, что его план удался: с удовольствием выпил и мамин сок.

Однако ролик не убедил пользователей Сети. К тому же не раз, рассматривая фото и видео, пользователи судачили о том, что светская львица беременна. И считают, что она показывается с Платоном, чтобы не к чему было придраться, ведь давно заметили перемены в ее отношении к сыну после развода, заявив, что она редко навещает малыша, наигранно изображая тоску по ребенку, когда тот с отцом, пишет "ВладТайм".

Ксения Собчак открестилась от сына ради жизни с Константином Богомоловым: влюбленная в нового супруга, она готова забыть сына, решили в интернете. И пришли к выводу, что поведение эта встреча блондинки с наследником за столом с соком прощальная...