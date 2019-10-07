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На браке Собчак поставили крест из-за другого мужчины

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Супруг телеведущей заметно проигрывает на фоне красавчика, с которым она провела вечер

Ксения Собчак, еще недавно жалевшая об уходящем счастье, похоже, больше не грустит. Она развлеклась в компании знаменитого иностранца на вечеринке в Барвихе по случаю дня рождения одного из миллионеров и дала понять, что осталась довольна. В отличие от подписчиков, которым это не понравилось.

"С Робби за кулисами... Какой же вчера был офигенный вечер!!!" – поделилась впечатлениями светская львица, видимо имея в виду и компанию популярного британского певца Робби Уильямса.

В соцсети отреагировали по-разному. Большинство пользователей решили, что "блондинка в шоколаде" загуляла, выглядит с артистом "красивой парой", а ее супругу Константину Богомолову пора насторожиться, ведь он неважно выглядел и до этого, а теперь и вовсе не смотрится по сравнению с зарубежным гостем: 

"Изменяешь, красава", "Куда смотрит муж?", "Ну вот...Собчак уже начала проводить вечера с другими мужчинами...", "Не удивлюсь, если с ним у Вас уже тайный роман", "Она и Богомола пошлет",  "Старые привычки берут свое", "Почему старые... Врожденные", "Ничего себе", "На фоне Богомолова Робби – просто Аполлон", "Сейчас снова ребенок, развод и свадьба".

Ранее стало известно, что супруг Ксении Собчак появился на прощании с режиссером Марком Захаровым в одиночестве и выглядел парализованным. А в интернете продолжают распространяться слухи о том, что она скоро расстанется с Константином Богомоловым.

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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