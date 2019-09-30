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Уже разъехались и кольца сняли: в Сети обсуждают развод Собчак и Богомолова

Уже разъехались и кольца сняли: всплыли подробности развода Собчак и Богомолова
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
В Сети продолжают гадать о размолвке скандальной пары

Общественность не перестает обсуждать отношения Ксении Собчак и Константина Богомолова. На этот раз пользователи Сети предположили, что супруги все-таки расстаются.

"Пишут, что Собчак с Богомоловым разводятся... Что измена, уже разъехались и кольца сняли... Какая интересная у людей жизнь... А тут сидишь в Ростове в гостинице в номере, стилизованном под американский лофт, пишешь иск... Ешь из чайника сосиски.... Ничего занимательного...", – цитирует "Царьград" пользователя @volkova__v в Twitter.

"Там по определению не может быть развода... самка богомола откусывает самцу голову", – отмечает в комментариях под этой записью пользователь @boralex57.

"Лучше нормально жить и работать, даже иногда с сосисками из чайника, чем постоянно что-то из себя изображать", – заключает @gt_gplh.

Богомолов и Собчак поженились 13 сентября 2019 года. Торжество было признано одной из самых эпатажных свадеб отечественного шоу-бизнеса и больше напоминало перфоманс. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Карина СИРАЗОВА
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