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"Нет слов": одинокого мужа Собчак парализовало на прощании с Захаровым

Константин Богомолов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Коллега ушедшего из жизни режиссера, который сним общался "несколько лет в процессе работы", был расстроен

Константин Богомолов посетил церемонию прощания с Марком Захаровым без Ксении Собчак. Он признался, что потрясение, вызванное смертью великого мастера, так велико, что невозможно говорить.

"У меня особо нет слов... Во-первых, потому что сами слова "Ушел из жизни Марк Захаров" обо всем говорят. Сыпать какими-то эпитетами бесполезно, так как его имя включает в себя их все",

сказал он на выходе из здания, отметив, что для Захарова было главным, чтобы люди, приходя в за его театра на спектакль, "получали свою порцию счастья".

Ранее муж телеведущей Ксении Собчак поднялся на сцену "Ленкома", когда звучала песня из знаменитой постановки "Юноны и Авось". Он подошел к дочери умершего Александре.

Потом со сцены заявил, что для него Марк Захаров был "романтик и сентименталист". И добавил: "Этот романтизм он защищал вечным сарказмом и иронией. Он строил театр, где главным было не самовыражение творца, а радость зрителя. И в этом была такая честность и такая высокая нота, что театр этот становился не просто зрительским счастьем , но и эстетическим прорывом", передает "МК".

На прощание с Марком Захаровым Константин Богомолов пришел без жены Ксении Собчак. Тем самым наверное, дал еще один повод думать о его скором разводе со светской львицей, о чем заговорили недавно, приметив, что супруги не носят обручальных колец и не показываются вместе.

Полина ДОРОЖКИНА
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