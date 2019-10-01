У тела было так много людей, что не всем хватало места. Простые зрители, заядлые театралы, артисты со званиями и без - всех объединило огромное горе. Сцена утонула в цветах

Во вторник, 1 октября, в столице идет прощание с известным режиссером одного из ведущих театров страны Макрком Захаровым. Траурная церемония в "Ленкоме", художественным руководителем которого он был 46 лет, началась в 10:00. У гроба, где было очень жарко, как в бане, собралась большая толпа.

На время мероприятия, "до 14 часов", перекрыли участок Малой Дмитровки, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Водителей попросили заранее выбрать маршрут объезда.

11:50. Еще один режиссер, которого больше знают как мужа телеведущей Ксении Собчак – Константин Богомолов – поднялся на сцену вслед за Юрием Бутусовым, подошел к дочери умершего, после чего отметил, что для него Марк Захаров был "романтик и сентименталист". А также добавил: "Он строил театр, где главным было не самовыражение творца, а радость зрителя. И в этом была такая честность и такая высокая нота, что театр этот становился не просто зрительским счастьем, но и эстетическим прорывом", цитирует "Московский комсомолец".

На выходе из здания "Ленкома" он подчеркнул, что Марк Анатольевич "ничего не боялся, юыл свободным человеком", и при нем в театре возникали нов

11:41. В зале уже буквально яблоку негде упасть. Но цветы все несут цветы. Пришел на церемонию и актер Дмитрий Дюжев.



11:37. Режиссер Марк Розовский призвал "не потерять то, что закладывал в российский театр Марк Захаров!".



11:22. Прибыли худруки других театров – Виктюк, Карбаускис, Бородин, Писарев.

11:01. Директор "Ленкома" Марк Варшавер вышел на сцену и заявил, что "беда в театре, беда в России – ушел великий, большой режиссер", и пообещал "делать все", что тот завещал.

10.56 Ведущий актер театра Сатиры Юрий Васильев рассказал за кулисами, что "мечтал работать" с Захаровым.

10.52 Поток людей с цветами не уменьшается. Одна из работниц театра попросила не задерживаться в проходе.

10.50. Постоял у гроба актер Борис Клюев, поднялся на сцену режиссер Жора Крыжовников, который учился у Марка Захарова, пришел режиссер Алексей Симонов.

10:45. Зрителей к близким Марка Захарова не пускают. Они говорят слова благодарности и соболезнования через крупную фигуру охранника.

10:44. Актриса Светлана Немоляева, для которой Марк Анатольевич был "родным человеком", призналась, что "бесконечно любила и уважала" его. Она пришла с сыном, тоже актером Александром Лазаревым, который отметил, что многие будут помнить "всю жизнь" о великом мастере. А его мать, подойдя к гробу произнесла слова известной песни: "Я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду".

10:36. Прибыли театровед Владимир Урин, театральный критик Нина Агишева и директор "Ленкома" Марк Варшавер, несущий огромный букет белых роз.

10:29. Люди идут нескончаемым потоком.

10:26. Пришла попрощаться и вдова известного актера "Ленкома", блиставшего в спектаклях Захарова – Николая Караченцова – Людмила Поргина.

10:24. Приехал режиссер Карен Шахназаров. Он сказал, что "Марк Анатольевич – огромная эпоха в нашей культуре", и он "всегда будет с нами". .



10:14. Подошел Алексей Кудрин, положил цветы, что-то сказал Александре Захаровой.



10:00. Люди все идут с букетами роз в руках, их становится все больше, очередь выстроилась от начала Малой Дмитровки. В ней замечен и актер Федор Добронравов.

09:53. Гроб был поставлен на сцене "Ленкома" в 07:05. Первым рядом с ним встал венок с белыми цветами и лентой "Дорогому и любимому папочке" от дочери мастера – известной актрисы – Александры Захаровой. Первым попрощался Александр Калягин, сев в первом ряду, слева от гроба. По его словам, Захаров был "во всем достойный человек".

09:50. До начала пришли первые поклонники, а также режиссеры Сергей Женовач и Евгений Каменькович. Охраники выстроили в партере фотокорреспондентов. Все идеально организовано, службы работают как часы. На входе в театр висит портрет Марка Захарова и венки, играет музыка из фильма "Тот самый Мюнгхгаузен", из спектакля "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", у многих на глаза наворачиваются слезы.

09:47. Поклонники, для которых "его фильмы связаны с детством, юностью", назвали Марка Анатольевича "человеком, который всех объединил" и пояснили, что "поэтому... сегодня так много людей пришло с ним проститься".

Марк Захаров скончался утром 28 сентября в одной из московских больниц. Ему было 85 лет. Причиной смерти Захарова стало повторное воспаление легких. Его лечили после обострения болезни, но спасти не смогли. В последнее время народный артист СССР тяжело болел и не скрывал, что плохо себя чувствует.

Он поставил известные спектакли, которые стали событиями в театральной жизни нашей страны: "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры" и много еще. А также снял фильмы, полюбившиеся миллионам зрителей, – "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" и другие.

Директор "Ленкома" сообщил, что театр будет носить имя его создателя – Марка Захарова. По словам Марка Варшавера, это решится, "как только пройдет 40 дней со дня ухода" режиссера, "Это даже не обсуждается", – заявил он "Интерфаксу".