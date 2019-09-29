Народный артист СССР не скрывал, что испытывает проблемы со здоровьем

Смерть известного режиссера, художественного руководителя московского театра Ленком Марка Захарова стала тяжелой утратой для его родных и близких. Однако полной неожиданностью она не была.

В последнее время народный артист СССР тяжело болел и не скрывал, что плохо себя чувствует. Затронул он эту тему во время очередного общения с журналистами. Как выяснилось позже, это было последнее видео с легендарным режиссером.

Даже в тот момент он не переставал думать о работе и переживал, в первую очередь, именно из-за нее. "Я боюсь ухудшения здоровья, потому что это непременно скажется на коллективе, на качестве спектаклей", – цитирует НТВ Марка Захарова.

Режиссер подчеркнул, что чувствует себя нормально. Он может передвигаться по прямой даже без опоры на свою неизменную спутницу – палочку. А вот лестницы, доверительно сообщил артист, превращаются для него в настоящее испытание.

Впрочем, подчеркивал Марк Захаров, для своего возраста он чувствует себя хорошо. "Все соображаю", – рассказал он.

Напомним, о смерти легендарного режиссера Марка Захарова стало известно 28 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.