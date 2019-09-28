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"Страшная катастрофа": раскрыты подробности смерти Марка Захарова

Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Народный артист СССР умер в больнице

Режиссер скончался сегодня в десять утра в клинике на юго-западе столицы, пишет телеграм-канал MASH.

Причиной смерти Захарова стало повторное воспаление легких. В больнице его лечили после обострения болезни. Об этом РИА Новости рассказал директор театра "Ленком" Марк Варшавер. Он назвал смерть художественного руководителя театра Ленком "страшной катастрофой".

Как сообщалось ранее, режиссера с воспалением легких госпитализировали 20 августа. 9 сентября его выписали, отмечает ТАСС. Однако коварная болезнь вернулась. К сожалению, медики не смогли спасти народного артиста.

Коллеги и друзья Захарова потрясены трагическим известием. Одним из первых высказался Геннадий Хазанов.

"У меня просто нет слов для того, чтобы выразить состояние потери и утраты. И хотя я понимал, что ему много лет и что он не здоров, но честно говоря, я верил, что он в этот раз выберется",

– с горечью сообщил артист в беседе с изданием "Подъем".

Похоронят легендарного режиссера на Новодевичьем кладбище, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в окружении Захарова.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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