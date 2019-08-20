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Марка Захарова увезли в реанимацию

Марка Захарова увезли в реанимацию
Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Состояние художественного руководителя "Ленкома" тяжелое

Марка Захарова госпитализировали в одну из больниц Москвы. Он находится в реанимации.

В последние несколько дней известный режиссер и художественный руководитель театра "Ленком" чувствовал, что ему нездоровится, но не торопился обращаться за помощью к врачам. Он сделал это, когда у него началась тяжелая одышка, сообщает РЕН ТВ.

Знаменитости, по некоторым данным, поставили диагноз – двустороннее воспаление легких. Его состояние тяжелое, но стабильное. 

Марк Захаров родился в 1933 г. в Москве. В 1955-м окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1973 г. является главным режиссером театра "Ленком".

Его самые известные спектакли "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Многие фильмы Захарова – такие как "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви" – пополнили золотой фонд отечественного кино. Также он является автором и соавтором сценариев к таким картинам, как "Белое солнце пустыни", "Звезда пленительного счастья", "Узник замка Иф". 

Полина ДОРОЖКИНА
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