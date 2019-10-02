Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram очередноне свадебное фото. А под ним неожиданно поделилась размышлениями об уходящем счастье. Откровение бывшей звезды "Дома-2" и снимок вызвали горячее обсуждение в соцсети.

"Время неумолимо бежит, какие-то моменты, даже из самых счастливых дней жизни начинают забываться и вымещаться новыми радостями. О счастье напоминают фотографии", – не без грусти отметила телеведущая.

В кадре она и ее новый муж тесно прижались друг к другу. Ксения, прикрыв глаза, с нежной улыбкой смотрит на Константина, а тот наслаждается видом ее груди в кружевном лифе платья, благо, глубокое декольте позволяет это.

Подписчики разделились на два лагеря. Одни заметили, что Собчак надела украшение замужней дамы не так, раскритиковали супругов, назвали их брак пиаром и ехидно поинтересовались, кто станет очередным супругом:

"А почему кольца нет на правой руке?", "Любовь к хайпу", "Или блажь!", "Собчак, наконец, нашла себе под стать пару, они даже похожи, как брат с сестрой, два клоуна", "Вся твоя свадьба... это рекламная компания", "Интересно, кто же следующая новая радость?", "Третий раз за кого выйдете замуж?".

Другие верили в чувства светской львицы и режиссера и были на их стороне. "Птенчики", "Это любовь", "Скорее, страсть", "Да,, "По ходу, действительно влюбилась!", "Шикарная пара!.. Нереально интересные и харизматичные!.. Умные, красивые, очень достойные!", – восхищались такие и желали паре счастья.

Однако поклонники заметили, что в последнее время Собчак и Богомолов не бывают вместе, не носят обручальных колец, и решили, будто те вообще разъехались. Накануне режиссер в полном одиночестве побывал на прощании с Марком Захаровым, что только укрепило подозрения в его разладе с женой. Ранее Константина заподозрили в браке по расчету.