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"Богомолов выгнал за дверь": Собчак заподозрили в поисках нового мужа

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Публика обсуждает следующую свадьбу "блондинки в шоколаде"

Светская львица подколола балерину Анастасию Волочкову, однако внимание россиян неожиданно переключилось на ее собственную личную жизнь.

Ксения Собчак выложила фото, где позирует, сидя на подоконнике и с грустью глядя вдаль. Сфотографировалась телеведущая в платье, которое надевала на свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Подпись гласит "Я и Бал". Судя по всему, Собчак намекнула на книгу Волочковой "История русской балерины", которая превратилась в интернете в фотожабу – на обложке мемуаров шутники сменили название на то, о котором упомянула Ксения.

Часть пользователей посмеялась над подписью к фото, отметив, что Анастасия, вероятно, будет вне себя после такой остроты. Другие припомнили Собчак скандальную свадьбу с Богомоловым, почему-то решив, что режиссер выгнал супругу из дома, и теперь она занята поисками нового жениха (орфография и пунктуация сохранены).

"Богомолов выгнал за дверь после свадебного бала, кончен бал, погасли свечи, вот и думы Ксении, что дальше делать, поиск следующего комедианта", "Ксения Анатольевна Собчак в следующий раз замуж будете выходить. Прошу вас зимой и на санях. Если пробки будут Москвичи вам простят", "Волочкова заявит об авторских правах сейчас", "Волочкова все волосы на теле повыдирала", "опять тонко стебанула Волочкову",

– пишут пользователи.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Кристина ЧЕРНИКОВА
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