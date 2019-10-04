Телеведущей предсказали сложную семейную жизнь

Ксения Собчак опубликовала фото со своим мужем Константином Богомоловым после премии "ТЭФИ". Супруги предстали в строгих темных костюмах.

"Со смешанными чувствами", – подписала снимок телеведущая, посетовав на отсутствие объективности, и привела небольшой диалог с Богомоловым. "Все хорошие хотят быть "миниЭрнстом", – цитирует Собчак режиссера.

"Намучается Ксюша с ним, видно – бухает!", "У него глаза, как у человека, который сидит на наркотиках", "Обкуренный ЁЖ. А Вы, Ксения, расцвели", "Поездка в катафалке наложила отпечаток на внешность пассажиров", "Стильно, но мрачно", "Что с его волосами?", "Чувака, похоже, штырит не по-детски",

– комментируют фотографию подписчики в Instagram.

Большинство обратило внимание не на итоги премии, а на внешний вид скандальной пары. Особенно критиковали прическу и выражение лица режиссера.