Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Муж Собчак шокировал россиян

Фото: www.globallookpress.com
Телеведущей предсказали сложную семейную жизнь

Ксения Собчак опубликовала фото со своим мужем Константином Богомоловым после премии "ТЭФИ". Супруги предстали в строгих темных костюмах.

"Со смешанными чувствами", – подписала снимок телеведущая, посетовав на отсутствие объективности, и привела небольшой диалог с Богомоловым. "Все хорошие хотят быть "миниЭрнстом", – цитирует Собчак режиссера.

"Намучается Ксюша с ним, видно – бухает!", "У него глаза, как у человека, который сидит на наркотиках", "Обкуренный ЁЖ. А Вы, Ксения, расцвели", "Поездка в катафалке наложила отпечаток на внешность пассажиров", "Стильно, но мрачно", "Что с его волосами?", "Чувака, похоже, штырит не по-детски",

комментируют фотографию подписчики в Instagram.

Большинство обратило внимание не на итоги премии, а на внешний вид скандальной пары. Особенно критиковали прическу и выражение лица режиссера.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей