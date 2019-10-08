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"Черная вдова": разочарованная Собчак надела траурный наряде

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Похоже, новый муж не оправдал ожиданий телеведущей

Ксения Собчак выложила в Instagram новое фото, на котором позирует в черном платье, застегнутом на все пуговицы. Поклонники стали гадать, что бы это значило, и, видимо, припомнив, что еще не так давно светская львица жаловалась на уходящее счастье, многие решили, что она разочарована в семейной жизни с Константином Богомоловым.

"Осенний лучок вам в ленту", – шутливо подписала телеведущая снимок.   

В соцсети отреагировали по-разному. Одни спрашивали, строили предположения, критиковали и ехидничали:

"Что за траурный вид? Муж, наверное, не оправдал ожидания", "На похороны в самый раз", "Образ как из фильма ужасов... черная вдова", "Надо с богомолом в тару залезть", "Тема катафалка и похорон продолжается, образ вдовы Вас не покидает", "Немного мрачновато, но эффект черного цвета никто не отменял", "Жесть", "Да!!! Панночка созрела", "Ксюша шапокляк", "Все свадебку – от катафлка до стриптиза – отрабатывает... Понтанулись с Кешей".

Другие заволновались. "Ксюшечка, а что у тебя ножки-то такие тонкие? Что ты так похудела?", "Усохла", – отметили они перемены во внешности светской лювицы. Остальные восхитились: "Выглядите чудесно", "Классный образ", "Чертовка Ксюха", "Молодец", "Всегда одета со вкусом", "Какая красота", "Сама милость", "Ну крутая!!! Что-то ведьменское, правда, есть, но огнище".

О скором разводе Ксении спустя недолгое время после эпатажной свадьбы говорят не впервые. Тем более, что супруги дают поводы – перестали бывать вместе. На днях Собчак весело провела время со знаменитым иностранцем, ранее Богомолов в одиночестве прибыл на прощание с известным российским режиссером и не находил слов. 

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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