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Любовница Виторгана снялась топлес

Любовница Виторгана снялась топлес
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Девушку унизили после эротичной съемки

Возлюбленная Максима Виторгана поделилась провокационной фотографией, где она без верха позирует на полу. Свои формы Нино Ниндзе прикрыла руками. Пока одни интернет-пользователи восхищаются красотой девушки, другие считают, что на фото она похожа на мужчину.

Любовницу Максима Виторгана назвали не женственной и намекнули, что на снимке она выглядит не так уж и привлекательно.

"Вообще нисколько не женственно", "Какая чувственная! Какие формы", "А это точно не мужик?", "Это она? Никто нечего не перепутал?", "Как-то очень по-мужски", "Унисекс", "Обалденная", "Очень красиво", – написали подписчики в Инстаграм Нино Нинидзе.

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

Новая возлюбленная Макисма Виторгана почти на 20 лет младше него. С красавицей режиссер сошелся после развода с Ксенией Собчак. Нино практически сразу нашла общий язык с дочерью Виторгана от первого брака, а поклонников в Инстаграм частенько радует сексуальными фотографиями. 

Дарья ПЕТРОВА

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