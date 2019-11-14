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Полуголая любовница Виторгана прикрылась шторой

Полуголая любовница Виторгана прикрылась шторой
Нино Нинидзе и Максим Виторган. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Актриса обнажила ягодицы

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе опубликовала откровенную фотографию на своей странице в Instagram. На снимке актриса стоит на балконе в одном нижнем белье белого цвета. Соблазнительная фигура девушки слегка скрывается за прозрачной шторой.

"Распахни объятия", – подписала снимок Нинидзе. "Куда ещё больше распахнуть?" – отреагировал один из подписчиков. Остальные же поклонники актрисы оценили ее фотографию, сделав ей массу комплиментов:

"Красотка!", "Прекрасная, чувственная, чистая", "Кайф", "Максиму повезло, такая девушка рядом!", "Сексик".

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Публикация от Nino Ninidze (@ninosha13)

О романе актеров стало известно летом этого года. Пара часто выкладывает совместные фотографии и видео. Недавно Нинидзе и Виторган посетили кинопремьеру, на которой также были Собчак и Богомолов. После мероприятия в социальных сетях начали сравнивать бывшего и нынешнего супругов Ксении Собчак.

Карина СИРАЗОВА

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