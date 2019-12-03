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Откровенные наряды и алкоголь: Цымбалюк отрывается после разрыва с любовником

Откровенные наряды и алкоголь: Цымбалюк отрывается после разрыва с любовником
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Киевская пианистка похорошела без Шаляпина

Виталина Цымбалюк-Романовская, похоже, совсем не переживает из-за расставания с возлюбленным. Прохор Шаляпин бросил звезду несколько недель назад, но жизнь пианистки хуже не стала. Наоборот, блондинка ушла в отрыв.

В Инстаграм Цымбалюк-Романовская все чаще публикует фото в откровенных нарядах: то девушка оголит плечи, то снимется в прозрачной блузке. Виталина постоянно появляется на публичных мероприятиях, фотографируется с букетами и дорогим алкоголем.

Поклонникам после разрыва с Шаляпиным Цымбалюк-Романовская, похоже, нравится только больше. В социальных сетях пианистку заваливают комплиментами. Комментаторы не понимают, как Прохор мог оставить такую роскошную женщину.

"Господи какая вы красивая Виталина. Нежная обворожительная. Прохор будет дураком, если этого не понимает", "Такая милая, приятная и всегда на позитиве", "Виталина, вы ангел во плоти", "Куколка", "Шикарная", "Сногсшибательная леди", – оценили фото Цымбалюк-Романовская.

После расставания знаменитостям удалось сохранить хорошие отношения – они по-прежнему часто появляются вместе на различных мероприятиях и обнимаются на публике.

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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сколько надо выпить, чтоб она начала нравиться?! )
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