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Страдающего Джигарханяна бросила жена

Страдающего Джигарханяна бросила жена
Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Татьяна Власова улетела в США

Несколько месяцев назад Армен Джигарханян воссоединился со своей супругой, с которой он до развода был в браке почти 50 лет, однако сейчас женщина снова покинула артиста. Татьяна Власова вернулась в Америку, где живет уже много лет.

Родственники артиста утверждают, что в отношениях пары все хорошо, а Власова уехала за границу, чтобы разобраться с делами. Сын артиста рассказал, что Татьяна Сергеевна не может бросить дом и хозяйство, но вернуться в Россию к Армену Борисовичу планирует.

"Она не может все бросить, собрать чемодан и улететь навсегда в Россию. За домом надо или ухаживать, или продавать. В общем, все не так просто. <…> Я думаю, что через две-три недели Татьяна Сергеевна полетит в Москву. Встречать Новый год они будут вместе,

поделился Степан Джигарханян с "Собеседником".

Сейчас, когда Татьяна и Степан улетели в США, за артистом присматривают сиделки. Джигарханяну нужна помощь профессионалов, так как артист находится не в лучшей форме. Несколько недель назад появилась информация, что Армена Борисовича доставили в реанимацию, однако друзья артиста утверждали, что он просто проходил обследование. 

Дарья ПЕТРОВА

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