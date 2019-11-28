Внешность артиста разочаровала подписчиц

Прохор Шаляпин на днях отпраздновал 36-летие. Поклонники до сих пор продолжают поздравлять певца, однако многие отметили, что выглядеть артист стал хуже. Комментаторы связывают изменения во внешности певца с его разрывом с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Напомним, влюбленные расстались 10 дней назад по инициативе Шаляпина.

Теперь подписчики в Инстаграм желают артисту поскорее встретить свою любовь или вернуть Виталину Цымбалюк-Романовскую. А вот к возможной связи Шаляпина со взрослыми женщинами в социальных сетях относятся негативно.

"Какой же ты хороший, душевный парень, где же твое счастье ходит", "С Днем Рождения самый позитивный и красивый человек", "М-да...А без Виталины бледно выглядишь. Потеряешь ее любовь – будешь глупцом великим! И чего тебя на старух тянет?! Или на потаскушек разных?", "Его не на старух тянет, а на их деньги", – прокомментировали снимок Шаляпина подписчики.

Несмотря на официальный разрыв, Прохор и Виталина все равно появляются на публике вместе. Бывшие любовники ходят на мероприятия и позируют в объятьях друг друга, чем еще больше запутывают поклонников.

Ранее Цымбалюк-Романовская рвалась в больницу к страдающему Армену Джигарханяну.