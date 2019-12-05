Знаменитость показала формы после разрыва с любовником

Евгения Феофилактова считается одной из самых привлекательных и популярных участниц "Дома-2". Наблюдать за жизнью девушки теперь можно не на экране телевизора, а через социальные сети. В Инстаграм девушка рассказывает о своей жизни и выкладывает пикантные снимки. На одном из них Феофилактова позирует в блестящем лифчике, который совсем не скрывает ее объемный бюст.

Недавно экс-участница "Дома-2" решила кардинально сменить образ – из блондинки с длинными волосами она превратилась в брюнетку с короткой стрижкой. Поклонники Феофилактовой связали это с переменами в личной жизни. Еще недавно красотка хвасталась дорогими подарками и говорила о счастье, а сейчас выяснилось, что ее избранник до сих пор женат, – пишет Starhit.

"Оторваться невозможно", "Шикарная", "Обалденный образ", "Такая красивая", "Роковая женщина", – пишут подписчики в Инстаграм Феофилактовой.

На "Дом-2" сексуальная брюнетка пришла в 2009 году и сразу привлекла внимание многих мужчин. Поклонников стало еще больше, когда Феофилактова увеличила бюст и изменила форму носа, – пишет сайт "300 экспертов". В 2012 году Евгения, наконец, обрела счастье в личной жизни и вышла замуж за другого участника телестройки Антона Гусева. Чуть позже у пары родился первенец.

Семейное счастье Гусевых не продлилось долго – в 2016 пара развелась. По слухам, из-за другой участницы шоу Виктории Романец, которая увела Гусева из семьи.

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