Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Оторваться невозможно": звезда "Дома-2" обнажила большую грудь

"Оторваться невозможно": звезда "Дома-2" обнажила большую грудь
Евгения Феофилактова. Фото: instagram.com/evgeniyafeofilaktova
продолжениеВыгнали с позором: Бородина влипла в скандал
Знаменитость показала формы после разрыва с любовником

Евгения Феофилактова считается одной из самых привлекательных и популярных участниц "Дома-2". Наблюдать за жизнью девушки теперь можно не на экране телевизора, а через социальные сети. В Инстаграм девушка рассказывает о своей жизни и выкладывает пикантные снимки. На одном из них Феофилактова позирует в блестящем лифчике, который совсем не скрывает ее объемный бюст.

Недавно экс-участница "Дома-2" решила кардинально сменить образ – из блондинки с длинными волосами она превратилась в брюнетку с короткой стрижкой. Поклонники Феофилактовой связали это с переменами в личной жизни. Еще недавно красотка хвасталась дорогими подарками и говорила о счастье, а сейчас выяснилось, что ее избранник до сих пор женат, – пишет Starhit.

"Оторваться невозможно", "Шикарная", "Обалденный образ", "Такая красивая", "Роковая женщина", – пишут подписчики в Инстаграм Феофилактовой. 

На "Дом-2" сексуальная брюнетка пришла в 2009 году и сразу привлекла внимание многих мужчин. Поклонников стало еще больше, когда Феофилактова увеличила бюст и изменила форму носа, – пишет сайт "300 экспертов". В 2012 году Евгения, наконец, обрела счастье в личной жизни и вышла замуж за другого участника телестройки Антона Гусева. Чуть позже у пары родился первенец.

Семейное счастье Гусевых не продлилось долго – в 2016 пара развелась. По слухам, из-за другой участницы шоу Виктории Романец, которая увела Гусева из семьи.

 Ранее "Утро" показывало бюст Алены Рапунцель после пластической операции. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Турецкий поток" свернет налево из-за неспешной Болгарии

Лидер РФ сравнил поведение Софии с реализацией "Южного потока" и "ТП", и констатировал ее схожесть

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей