Ведущая "Дома-2" обозлилась из-за съемки в ее салоне

Ксения Бородина начла ругаться с популярным блогером в социальных сетях. Причиной для конфликта стал негативный отзыв на салон красоты, которым владеет ведущая "Дома-2". Ксения разбираться в ситуации не стала и жестко прошлась по всем блогерам.

"Есть блогеры, которые строят из себя ревизорро, приходящие к тебе в салон за куском пиара. Съемка если запрещена, значит, мы аккуратно сообщаем об этом клиенту, если он переходит грани. Делаем скидку и просим не снимать. А они выставляют это так, что их выгнали с позором", – написала Бородина в Инстаграм.

Блогер рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, сначала в салоне красоты ее приняли хорошо, а после визажист отказалась красить девушку, увидев камеру. В итоге блогера выгнали из салона.

"Ходила в салон к Бородиной и меня выгнали. Самое позорное ощущение. Вообще не ожидала от салона максимально публичной личности. Парикмахеру и визажисту я сказала, что хочу поснимать свое лицо. Обе девушки мне дали согласие, а потом меня выгнали", – рассказала девушка в Инстаграм.

Как пишет "Пятый канал", Ксения Бородина посчитала, что мастера правы, так как свои отказом они защищали право на личную жизнь.