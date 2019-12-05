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Юлия Барановская похвасталась еще одним своим талантом. Оказалось, что экс-возлюбленная Андрея Аршавина хорошо стреляет, что она и продемонстрировала в тире на улице. Телеведущая без труда попала во все мишени, а после объяснила, что научилась этому у спецназовцев.
Поклонники необычное умение Барановской оценили и написали, что с такой женщиной отношения лучше не портить.
"С тобой лучше дружить", "Так вы опасная женщина", "Очень ценный на нашем телевидении навык", "Круто. Надо вам в биатлон", "Настроение - кого-то убить!", "Меткий глаз", "Вот это да! Молодец", "Снайпер", "Боевая девчонка", "А у вас талант", "Опасная красотка! интересное занятие для девушки!" – написали в комментариях.
Нашлись и те, кто засомневался в способностях Барановской. Критики считают, что за ведущую стреляет другой человек, который не попадает в кадр.
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