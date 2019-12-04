Звезда снялась в сексуальном видео

Ани Лорак представила поклонникам свой новый клип на песню "Мы нарушаем". В ролике певица один за одним меняет эротичные образы. Сначала артистка трясет грудью и ягодицами, после залезает в бассейн в крошечном топе и мини-шортах.

На этом Лорак не останавливается и в конце забирается на стол в ночнушке, едва прикрывающей интимное место. К пикантному клипу Ани Лорак в комментариях отнеслись по-разному. Одни считают, что она хотела похвастаться своим телом перед бывшим мужем, другие упрекнули артистку в пошлости.

"Это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", "Как всегда безупречна", "Бомбически выглядит", "Клип о том, как идет девушка, сверкая попкой и грудью перед дорогим авто, дешево все это смотрится", "Очень сексуальная барышня", "Красивая, сногсшибательная, шикарная!", "С каждым клипом Ани Лорак одежды все меньше и меньше", – прокомментировали видео на песню "Мы нарушаем".

В сексуальные наряд Ани Лорак появляется и на сцене. Недавно звезда вышла к зрителям в боди и сетке, а после потрясла своим прелестями.