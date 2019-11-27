Знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру

Ани Лорак поделился отрывком из своего нового клипа на песню "Мы нарушаем". Полное видео появится в Сети в начале декабря, а пока пользователи наслаждаются небольшим, но пикантным кусочком из него. На кадрах видно, что Ани Лорак в коротком топе и шортах заходит в бассейн, а после в ночной сорочке прогуливается по пляжу.

В социальных сетях комментаторы оценили стройную фигуру певицы, отметили, что она выглядит шикарно. Подписчики не могут дождаться, когда звезда опубликует полную версию своего нового творения.

"Очень сильно ждем", "Богиня", "Интригующе", "Будет бомба", "Огонь", "Прекрасная Каролина", "Как же классно Вы выглядите. Шикарная фигура!", "Секси-бомба", "Невероятная женщина", "Можно в обморок упасть от такой красоты", "Как всегда на высоте", – написали под коротким роликом подписчики.

Ранее Ани Лорак потрясла телом в сексуальном боди и сетке. А после знаменитости досталось от подписчиков за фотографии с дочерью и клеткой.