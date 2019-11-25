Дмитрий Иванов поделился откровениями на телевидении

Пока еще муж Лолиты Милявской решил на всю страну рассказать подробности их интимной жизни. По словам Дмитрия Иванова, секса с певицей в последний год у него не было. До этого физическая близость тоже случалась нечасто.

Обо всем этом тренер по сквошу заявил в эфире передачи "На самом деле".

"В этом году у нас ничего не было. В прошлом что-то было иногда, эпизодически", – вспомнил супруг артистки.

Эксперты предположили, что в том числе и поэтому Иванов начал изменять Лолите. Известно, что сейчас спортсмен живет с девушкой, которая, по словам источников, долгое время была его любовницей. Также на всеобщем обозрении оказалась интимная переписка Дмитрия Иванова с девушкой, которую, как утверждает экс-возлюбленный знаменитости, украли с его компьютера.

"Я с Ольгой стал встречаться только после того, как мы разъехались с Лолитой, но Ольгу я знал гораздо раньше. Мы познакомились через общих друзей. Эта переписка не более, чем шутливый мажорный смысл. Более того, факт переписки не является физической изменой", – считает спортсмен.

Стало известно, что переписку со своей дамой Иванов вел в феврале 2017 года, хотя ранее заявлял, что отношения с любовницей начались уже после разрыва с женой, пишет "Комсомольская правда".

Ранее Лолита рассказала о сексе с молодым мужем Лере Кудрявцевой.