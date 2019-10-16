Супруг звезды за ее счет покупал подарки любовнице

Лолита Милявская официально оформила развод со своим мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила почти 10 лет. На сайте суда появилось исковое заявление о расторжении брака, – пишет "Пятый канал".

Сама звезда о причинах расставания говорила уклончиво, хоть и намекала на неверность супруга. Сейчас же стало известно, что бывший муж Лолиты нашел себе новую избранницу – косметолога из Москвы, с ней, как пишет "КП", он встречается почти год.

Более того, подарки для новой пассии оплачивала ничего не подозревающая Милявская, которая зарабатывала гораздо больше Иванова.

"Рядом с Лолитой Дима привык к красивой жизни: хорошая машина, дорогие курорты, покупка одежды в бутиках. Лолита не знала, что муж ей изменял на протяжении года, отлучаясь из дома под предлогом выездных турниров",

– рассказал друг семьи журналистам.

В начале июля стало известно о расставании Лолиты Милявской с молодым супругом. После разрыва знаменитость решила изменить свою внешность.