Как выяснилось, супруг тщательно скрывал от знаменитой певицы то, что влюбился в специалиста по красоте

Ни Лолита Милявская, ни Дмитрий Иванов не называли причину своего развода. И оба вначале отрицали, что это случилось из-за нового романа мужчины. Однако ушлые журналисты доказали обратное, назвав виновника расставания – это кометолог из Белоруссии.

В доказательство широкой публике были предоставлены фото супруга звезды с эффектной брюнеткой на свадьбе его друзей. Это и есть дама сердца Дмитрия, сообщили Super источники из окружения спортсмена.

Ее зовут Ольга Кулиева, их отношения с Ивановым начались еще в то время, когда он жил с Лолитой, рассказали знакомые пары. Дама, несмотря на отнюдь не юный возраст – у нее есть 14-летняя дочь, – выглядит эффектно, что вполне объяснимо – профессия обязывает и помогает.

Косметолог руководит основанной ею же клиникой инъекционной медицины, которая находится в Москве, и проживает в столице. Она никогда не давала и намека на связь с мужем певицы – в социальных сетях, увлекаясь поэзией, часто публиковала собственные стихи, но никогда не выкладывала фото с Дмитрием. По словам источников, теперь именно Ольга, будучи далеко не бедной, материально поддерживает Дмитрия после его расставания с известной женой.

Милявская, которой непросто дается развод с супругом, всеми силами старается показать, что не унывает. Она занялась своим телом, используя специальный аппарат, и выходила на сцену в прозрачном костюме, из-под которого просвечивали трусы. А до этого твердо заявила, что у бывшего уже есть другая женщина.