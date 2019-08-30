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"Зал взорвала": убитая горем Лолита выступила в трусах

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная артистка сильно переживает развод с мужем, но держится

Лолита Милявская еще не оправилась после расставания с супругом. Но на "Новой волне" в Сочи превзошла себя. Она вышла на сцену в полностью прозрачном костюме, сквозь широкие шаровары которого были видны ее черные трусы.

Звезда пела и лихо танцевала в ботильонах на шпильке. Публика в зале не осталась равнодушной, артистке аплодировали и снимали ее на телефоны.

"Волна пронеслась"! Спасибо Игорю Крутому... зрителям! Коллегам, конкурсантам!", – подписала Лолита видео того выступления, размещенное в соцсети. 

Подписчики отреагировали не менее бурно, чем зрители. Они восхищались певицей и ее одеждой:

"Она супераппетитна!", "Уникальна", "Наряд просто огонь... Зал просто взорвала", "Очень хорошо выглядите, постройневшая и посвежевшая!", "Великолепная", "Шикарная!!! Лучшая из лучших!", "Прикольный наряд!"  

Другие вспомнили о разводе артистки. "Однако как нам, женщинам, на пользу свобода!", "Зачем через песни доказывать ,что тебе безразличен развод с мужем?", "Лолита, Вы хорошеете, значит, расставание было правильным", "Развод на пользу", – отметили такие.  

Злопыхатели высказались резко: "Костюм – полная безвкусица, а выступление в нем – срам настоящий. Рекомендую следующий раз топлес. Будет больше лайков и рукоплесканий. После топлес помогают стринги",  "Это, кажется, уже маразм".

После того выхода на сцену Лолита поделилась с журналистами подробностями личной жизни. Она призналась, что еще страдает после расставания с мужем, с которым прожила девять лет. И пытается заполнить пустоту в душе – много гастролирует, ездит на фестивали.

"Я не сильная женщина. Как и всем, мне бывает мучительно больно, и я не знаю, как жить дальше... Пока ты не проживешь свою боль, ничего не уйдет", – отметила Милявская. И добавила, что на бывшего молодого супруга обиды и зла не держит, до сих пор "пишет ему SMS, а потом извиняется", передает StarHit.

Ранее певица дала понять, что у экс-супруга уже есть другая женщина, и разрыдалась на сцене.   

Полина ДОРОЖКИНА
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