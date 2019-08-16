"Глубоковато": Лолита подстригла свои кусты

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Талантливый человек талантлив во всем – эту аксиому Лолита Милявская не устает доказывать собственным примером. Недавно певица поделилась с поклонниками своими успехами в садоводстве, а заодно дала ценный жизненный совет – как отдохнуть и заодно собраться с мыслями.
"Я решила полностью за время каникул перезагрузить мозг. Специально не заходила в интернет, только прослушивала песни, которые присылают каждый день на почту... Мне нужно было Время, чтобы собрать себя в кучу. Лучше земли ничего не помогает. Ты все время занят и все негативные мысли просто не задерживаются!.." -
написала Лола на своей страничке в Instagram и выложила ролик, в котором она ловко подстригает тую и рассаживает можжевельник в бетонные кольца.
Подписчики поддержали Милявскую и напророчили ей продолжение телевизионной карьеры:
"Точно! Нет лучшего лекарства для израненной души, чем повозиться в саду!", "Природа в любом возрасте все нам заживляет. Как в песне у природы нет плохой погоды", "Лола, ты скоро подвинешь ведущих программы Фазенда".
А один садовод-любитель озабоченно написал:
"Гоубоковато
для мажевельника".
А на вопрос о том, как певица справилась с недавним разводом,
Лолита лаконично ответила:
"пережила , как все))). Ничего нового".
Орфография и пунктуация оригиналов.
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