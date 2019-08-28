Варум пригрозила пристрелить женихов Лолиты

Нежная дружба двух звезд растрогала сердца поклонников

Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую, недавно расставшуюся с молодым мужем.

Анжелика призналась, что их дружба с Лолитой длится уже четверть века и добавила, что ее подруга обладает "болезненным чувством справедливости и безусловным доверием, чем часто пользуются нечистоплотные персонажи".

"Если вы не способны любить эту девочку, как своего ребенка, заботиться о ней, баловать, если не готовы поклясться провести с ней остаток жизни в любви и согласии, лучше не подходите! Еще раз увижу, пристрелю на месте!", -

пригрозила хрупкая Варум в Instagram.

Лолита немедленно откликнулась на пост подруги:

"Я реву! Прочитала Тебя и не могу себя держать Но это слезы Боагодарности".

Лолита так впечатлилась добрыми словами Варум, что даже опубликовала этот пост на своей страничке в cоцсети.

Тронуты были и поклонники двух артисток:

"Спасибо вам за искренность и душевность! С огромной симпатией отношусь к вам и к Анжелике!", "Офигенно сказала, офигенная об офигенной", "Две крутые женщины!!!! Обожаю вас!!!", "Лолочка, вы потрясающая, отпадная, жизнерадостная, невбровьавглазговорящая, энергичная... самая-самая что ни на есть НАСТОЯЩАЯ!!! И мы Вас очень-очень-очень сильно любим!!!", "Лолита,мы любим Вас,Вы замечательная,лучшая,честная!!!!Будьте счастливы вечно!!!", "Подпишусь под каждым словом,под каждым, даже, которое между строк...", "Лучше , чем Маша не скажешь просто умница и спасибо ей за такие слова", "Для меня Лолита эталон русской женщины, такой сильной и независимой Писать много можно, в двух словах Баба – огонь" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Лолита Милявская недавно объявила, что рассталась с молодым супругом – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Певица тяжело переживает развод, и поддержка подруги оказалась очень к месту.