Лолита показала перчик

Артистка не унывает после расставания с мужем

Лолита Милявская отдыхает в Болгарии и оттуда удивляет поклонников. Теперь она рассказала, что у нее есть перчик, и не без удовольствия продемонстрировала его.

На видео, выложенном в Instagram, певица идет по своему огороду в Болгарии и объясняет, чего и сколько вырастила. "Перцы выросли в большом количестве красных, посадила сдуру очень много", – хвалится она. И перечисляет остальные свои овощи, отметив, что огурцы из-за жары и сухости получились "не очень", зато помидоры – "приблизительно по килограмму каждый", ими даже "можно любоваться".

Наслаждаться урожаем Лолите осталось недолго. "Еще два дня в Болгарии, и каникулы окончены... Встреча с мамой, дочкой... Грустно, что семья не может быть все время вместе.. Но это ведь взрослая жизнь!" – написала она под роликом.

Подписчики не остались равнодушны. Одни восхищались достижениями звездной огородницы, другие давали советы по уходу за урожаем и его сбору, а остальные просто хвалили Лолиту: "Вы настоящая, женщина – очаровательная, красивая, умная,талантливая, к тому же и хозяюшка!.. Глядя на Вас, Вашу энергию ... молодею душой и телом... спасибо... за Ваши откровения, Ваши посты всегда интересны!", "Какая же вы молодец!".

Когда-то с Милявской на болгарском огороде копался ее молодой муж Дмитрий Иванов. Но они расстались, о чем ранее сообщила сама артистка. Однако артистка там не одинока, рядом с нею верный друг – пес Боцман, отправив которого на прогулку, она ворует у соседей фрукты. Да и нового мужа ей уже нашли, и роман приписали.

