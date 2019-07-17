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"Только не алкоголь и наркотики": одинокую Лолиту умоляют держать себя в руках

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
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Стоило звезде объявить о разрыве с супругом, как на нее посыпались предложения руки, сердца, и вообще "чего угодно", как с юмором отмечает она сама. Обожатели продолжают слать ей романтические, а иногда и чересчур откровенные письма. Между тем слухи о том, как она переживает это непростое время, множатся. Лолита решила поставить точку и прокомментировала сообщения СМИ в свойственной ей манере.

"Завтра уже вылетаю на фестиваль к Лайме (…)" – сообщила Милявская, записав видеообращение из аэропорта. Она поблагодарила фанатов за участие – многие переживали, что она долго не выходила на связь. Лолита отметила, что до конца месяца будет на гастролях. По ее словам, недавно она наконец прочла то, что пишут о ней журналисты.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Стареющая женщина-алкоголичка", – с сарказмом процитировала она сплетни. "Так вот, стареющая женщина-алкоголичка возвращается к работе", – улыбнувшись, заключила Милявская.

Несмотря на посвежевший вид Лолиты и явно хорошее настроение, пользователи и здесь нашли, за что уцепиться. Некоторые заявили, что подобные слухи, которые муссируются в СМИ, не могут ее не задевать. А юмор – это защитная реакция. При этом комментаторы призвали ее не употреблять запрещенные вещества и алкоголь. Другие же выразили уверенность, что у Милявской – все впереди и посоветовали не обращать внимания на сплетников и не оправдываться (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Лолита но ведь коробит эти слова ? Признайтесь! Остаётся только как бы высмеивать себя! Только не начинайте заново алкоголизм и наркотики!" "просто берегите себя", "Мы все стареющие и алкоголички, всем бы такими быть в этом возрасте", "Если у мужчин есть предложения , значит спрос на Вас растёт, а не падает)) так держать!!!" "Вам надо меньше читать , что про Вас пишут, и тем более оправдываться!!! Ничего ужасного не произошло, жизнь – продолжается, дом – есть, работа, здоровье, остальное – мишура",

– написали они.

Ранее Лолита обматерила одного из настойчивых воздыхателей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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