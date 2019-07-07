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Матерящаяся Лолита довела Кудрявцеву до истерики

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Манера общения Милявской зацепила ведущую "Секрета на миллион"

Звезда неоднозначно поздравила поклонников с Днем любви, семьи и верности. На своей странице в Instagram она затронула тему развода с молодым мужем. Напомним, ранее Лолита сама объявила поклонникам о решении разойтись, признавшись, что сначала сильно переживала, а потом "плюнула".

Милявская сообщила подписчиками, что после этой новости ей присылают множество писем со словами поддержки. Также, судя по всему, Лолиту буквально атаковали мужчины с предложениями руки и сердца. Одно из писем артистка зачитала на камеру. Некий американский военный, который готовится уйти в отставку, признался, что давно искал "надежную женщину", с которой можно провести остаток жизни. Подробности о себе таинственный воздыхатель обещал сообщить позже, когда покинет Штаты. Любовные признания Милявская прокомментировала лаконично: "Дорогой Майкл Брайан, иди ** *** (к черту. – Прим.ред)".

Краткий ответ Лолиты невероятно развеселил телеведущую Леру Кудрявцеву, которая и сама не прочь вставить в речь крепкое словцо.

"Лолааааааа истерика *** ты моя обожаемая",

написала она.

Подписчики Милявской над ее хулиганским видео тоже посмеялись. Некоторые, вспомнив о расставании певицы с мужем, постарались ее приободрить, выразив уверенность, что супруги помирятся (орфография и пунктуация сохранены).

"Лолита вы чудесная  ржу не могу. Все правильнл", "Мне кажется Вы с Димой помиритесь!!!Вы оба Классные!!!" "Не верю я , что тебе ,Лола ,все равно. ..что ты отпустила....Тебе очень больно...я знаю.... мне через 12 лет больно.....очень больно. .особенно , когда тебе за.....Никто ..Никто не заполнит эту нишу. . Одиночество....Что бы не говорила. ...люблю тебя и понимаю..." "Глазки грустные)))Надо жить сегодняшним днём....и стараться быть счастливым с теми людьми с которыми нам суждено встретиться!!!!и не обязательно это любимый мужчина....это так трудно.....так трудно..."

– написали комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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