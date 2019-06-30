"Жизнь одна": Кудрявцева призналась в пороках и оголилась в фонтане

Телеведущая раскрыла свои секреты

Откровения звезды публика приняла с восторгом. Многие узнали себя.

Лера Кудрявцева выступила с неожиданным обращением. Она рассказала поклонникам о своих "тараканах" и вредных привычках, от которых не хочет отказываться.

"Я люблю курить и материться и не читайте мне мораль , что это плохо. Знаю, но люблю", – написала она в своем Instagram.

Теледива также призналась, что не прочь поесть на ночь, а утром ей обязательно нужен маленький "ритуал" – выпить кофе и посидеть в тишине.

Пользователи живо отреагировали на слова Кудрявцевой. Ругать за вредные привычки ее не стали – комментаторы сами пустились в откровения, отметив, что у каждого есть какие-то пристрастия.

"Жизнь одна и правильно что живете как вам нравится",

– поддержала Леру одна из дам.

Опубликованное следом фото Кудрявцевой стало словно продолжением этой мысли. Ведущая показала, как наслаждается каждым моментом жизни, опубликовав кадр из Сингапура. На снимке она позирует в купальнике, стоя в фонтане и улыбается, глядя в небо.

"Лера вы самая классная", "Лерочка я из Приморье, тебя обожаю, ты сильная, большая умница", "Лерааааааа, я тя обожаю", – написали пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Кудрявцева показала, как отметила свой день рождения.