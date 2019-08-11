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"Бзик возрастной": Лолиту обругали за эротичные танцы в купальнике

Лолита. Фото: www.globallookpress.com
Певица показала свою фигуру во всей красе

Лолита, знаменитая тем, что не стесняется быть самой собой, опубликовала в Instagram видео, на котором сексуально двигается под свой новый хит. Подписчики разделились на два лагеря, посмотрев ролик.

"Целый год общалась с талантливейшими режиссёрами! Что -то не получалось, хотя дружить не перестали! И теперь, Лёня Колосовский @leokolos, последняя работа которого "Иисус" для Ленинграда, прислал классный сценарий. Осталось найти обоюдно удобное время!! И "Тело" заиграет. Потом снимем "Папу"!"

- подписала видео Лолита, намекая на съемки нового клипа.

Интернет-пользователи же принялись обсуждать смелость звезды, снявшуюся в черном с золотым орнаментом купальнике и солнцезащитных очках. В кадре артистка двигает бедром в такт музыке.

Недоброжелатели пришли к выводу, что певице в таком возрасте не подобает так оголяться, да еще и эротично танцевать.

 "Ужас бзик возрастной", "Сколько вам лет?", "Не красавица", " Зачем Вам слюни озабоченных нездоровых людей? Обидеть как-то, не хотела ,обидно за Вас", "Женщине не 20 лет", "Лола, зачем всем показывать свои прелести? Вы очень красивая. Подумают, что вы в поиске уже. Или это так?", "Лолита! Не смеши людей, тебе не 20 лет. Посмотри на себя в зеркало , боксёр, топорная, никакого изящества", – возмутились злопыхатели.

Зато фанаты по достоинству оценили бодрый настрой Лолиты, ее природную красоту и отметили, что их любимица заметно похорошела после развода.

"Похудела – красотка! Классная и свободная – берегитесь мужики!", "Лучше чем Бузова", "Вы заметно посвежели!", "Фигура крутая", "Лолита, вы похорошели. Это что так действует на вас развод?", "Вот это я понимаю женственность", – подчеркнули поклонники.

Полина ИВАНОВА
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